دول بالاتحاد الأوروبي ترى غموضا في الإرشادات بشأن مطالب روسيا المتعلقة بالغاز

تدفع عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي باتجاه صدور إرشادات أوضح من التكتل بشأن مطلب روسيا بدفع مقابل واردات الغاز بالروبل، وأشارت إلى أن الإرشادات الحالية غامضة للغاية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت المفوضية الأوروبية لسفراء الدول الأعضاء خلال اجتماع مغلق اليوم إنها ستدقق صياغة الإرشادات، وفقا لمصادر مطلعة.

وتريد بعض الدول التي أثارت القضية أن توضح المفوضية أن المشترين ليس لديهم أساليب للرضوخ لمطالب الكرملين، بحسب أحد المصادر.

وتأتي هذه الحيرة بعد قطع روسيا شحنات الغاز عن بولندا وبلغاريا، اللتين رفضتا الدفع بالروبل.

وفي الوقت نفسه، قدمت أربع شركات أوروبية المدفوعات بالروبل، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه الشركات من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهناك شركات أخرى مستعدة لفتح حسابات بنكية بالروبل.