إيطاليا: استمرار العمل بارتداء الكمامات في القطارات ودور العرض السينمائي والمنشآت الرياضية





أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الخميس، أن بلاده بصدد تمديد أوامر الإلتزام بارتداء الكمامات في القطارات والمترو والحافلات، وللمشجعين في المواقع الرياضية المغلقة حتى 15 يونيو، على الأقل.



ومن المتوقع أن يتم إلغاء هذه القاعدة الخاصة بمكافحة تفشي كوفيد-19، بالنسبة للمطاعم وأماكن العمل في الأول من مايو المقبل.



ورغم ذلك، تحث الحكومة مواطنيها على توخي الحيطة والحذر في هذا الأمر أيضا.



وقال سبيرانزا: "الجائحة لم تنته بعد".



وسجلت إيطاليا 69 ألفا و204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس.



وبعد انتهاء سريان حالة الطوارئ في البلاد بنهاية مارس الماضي، من المقرر بنهاية أبريل الجاري، إنهاء العمل تماما بما يطلق عليه "جواز المرور الأخضر"، وهو شهادة تثبت حصول حاملها على تطعيم أو نتيجة سلبية لاختبار كورونا.



ولن يتم طلب تقديم هذه الشهادة سوى عند دخول المستشفيات ومنشآت الرعاية، حتى نهاية العام.