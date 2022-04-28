اتجاه في البوندسليجا للاستعانة بلاعبين سابقين لمساعدة حكام الفار

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أكد يوخين دريس الذي يدير برنامج حكم الفيديو المساعد (فار) بالاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه منفتح إزاء إمكانية الاستعانة بلاعبين سابقين لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة.

واقترح الأسطورة لوثار ماتيوس الفكرة بعد وقوع المزيد من الوقائع المثيرة للجدل خلال الجولة الماضية للبوندسليجا، حيث أشار ماتيوس إلى أنه بمقدور اللاعبين السابقين تحديد المخالفات بشكل أسرع من الحكام أصحاب الخبرة.

وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي عقب الفوز على بوروسيا دورتموند 3 /1 يوم السبت الماضي، وشهدت المباراة واقعة مثيرة للجدل حيث لم يتدخل حكم الفار بعد عرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء من جانب بنيامين بافار لاعب بايرن ضد جود بيلينجهام لاعب دورتموند.

وقال دريس لشبكة "سكاي" اليوم الخميس "استغلال خبرتهم والحصول على نصيحة هؤلاء ، طريقة أكثر منطقية للإنطلاق".

وأضاف "ستكون هذه طريقة نرغب في تطبيقها".

وأكد دريس أن مسألة الاستعانة بلاعب سابق إضافي في فريق الفار في الموسم المقبل، ليس مستبعدة.