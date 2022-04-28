مجدي عاشور يقدم نصائح لإقامة ليلة القدر: ادعوا للبلد وأولي الأمر

قال الدكتور مجدي عاشور، الفقيه والعالم الإسلامي، إن من علامات ليلة القدر أن تكون السماء صافية وأن يشعر الإنسان بالنسيم العليل، بالإضافة إلى شروق الشمس دون شعاع، لأن نور الملائكة يملأ الكون بنور فيه سكينة وطمأنينة.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أنه يجب ألا يقف المسلم عند العلامات وإنما القيام بالأعمال الصالحات، ذاكرًا أن من يصلي العشاء والفجر في هذه الليلة كأنه قام ليلة القدر، ولو كان في الجماعة أفضل.

وقدم بعض النصائح لقيام ليلة القدر، منها صلاة ركتين قضاء حاجة، والدعاء للبلد وأولي الأمر المسؤولين عن خدمة العباد، مع الدعاء للنفس والمحيطين، مشيرًا إلى أفضل الأدعية في هذه الليلة حسب حديث الرسول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا».

وأوضح أن العفو يعني محو وإزالة السيئات من الصحائف وذاكرة الملائكة، مضيفًا أن البعض فسر العفو بأنه الزيادة في الدرجات: «ويسألونك ماذا ينفقون على العفو».