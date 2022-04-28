



قال تحالف سياسي معارض جديد بموريتانيا، إن البلاد تسير نحو وضعية كارثية وخطيرة إذا لم تقم السلطة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ضرورية وعاجلة.



وضم التحالف أربعة نواب في البرلمان يمثلون كتلا معارضة دخلت أحزابها في مشاورات مع السلطة تمهيدا للحوار الوطني المزمع تنظيمه وشخصيات سياسية وحقوقية.



ورأى التحالف الجديد في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بنواكشوط أن موريتانيا "تمر بأزمة متعددة الأبعاد تثبت فشل النظام الحالي في الاستجابة لحاجيات الموريتانيين الأساسية كما توضح افتقار النظام لرؤية سياسية تمكن من اجراء الإصلاحات الضرورية للتخفيف على المواطنين ويخشى أن يكون التشاور الذي بدأ متأخرا بين القوى السياسية مجرد فرصة لمنح السلطة مزيدا من من كب الوقت وبعث أمل سيفضي إلى خيبة أمل".



وقال التحالف إنه "أمام هذا الركود الشامل يشكل هذا النداء فرصة لخلق ديناميكية جديدة بين القوى السياسية أحزابا وشخصيات ومنظمات من أجل إعطاء دفع جديد للقوى المعارضة الجادة".



ودعا بيان وزعه التحالف كل الموريتانيين إلى استحضار خطورة الوضع المتدهور للبلد والانخراط في مسار جديد من أجل وضع البلد على سكة التغيير الحقيقي".



وأشار إلى ما وصفه بـ " التراجع الخطير في الحريات الفردية والجماعية نتيجة تفاقم الاعتقالات التعسفية وانتهاك الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير".



ومن أبرز أعضاء التحالف النائب المعارض والمحامي والحقوقي البارز العيد ولد محمدن والنائب محمد الامين ولد سيدي مولود وآخرين.