روبرت كوخ: استمرار انخفاض معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس استمرار انخفاض معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 826، فيما كان يبلغ أمس 887.6.

وكان هذا المعدل يبلغ 720.6 قبل أسبوع، فيما كان يبلغ قبل شهر 1700.6.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 130 ألفا و104 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 246 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 186 ألفا و325 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 324 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 24 مليونا و609 آلاف و159 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها أوتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بألمانيا بلغ 22 مليونا و88 ألفا و300 شخص، فيما ارتفع عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، إلى 135 ألفا و78 شخصا.