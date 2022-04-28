البرهان: القوات المسلحة تدعم خيارات الشعب في التراضي الوطني

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة التي ظلت تقدم أبناءها في سبيل صون كرامة البلاد، تدعم خيارات الشعب السوداني في التراضي الوطني.

جاء ذلك لدى حضور البرهان اليوم الأربعاء، الإفطار السنوي الذي أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من قادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وقال البرهان، إن الشعب السوداني أكد أنه لم ولن ينفصل يوما عن قواته المسلحة، معربا عن أسفه للأحداث التي شهدتها ولاية غرب دارفور مؤخرا، والتي وصفها بأنها زادت المشهد الوطني تعقيدا.

وأضاف أن السودان يمر بفترات عصيبة، تمنى أن يعبرها من خلال تحقيق التوافق الوطني إلى آفاق السلام والاستقرار، موضحا أن القوات المسلحة سوف لن تخرج عن طوع أي توافق يستصحب الشباب في العملية السياسية بالسودان.

وأبدى البرهان أسفه على أن "المؤامرات التي تحاك ضد البلاد ظلت تحركها أياد من أبنائها الذين كان من الأولى أن يعملوا يدا واحدة لتجنيب البلاد صراعات الماضي وعدم فرض أي كيان سياسي مُحدد على الشعب خلال الفترة الانتقالية".

كما شدد على أن القوات المسلحة ستظل متمسكة بتقاليدها ووحدتها التي هي صمام الأمان لاستقرار السودان، مشيرا إلى أنهم في قيادة الدولة يرحبون بالتفاوض والحوار البناء بين جميع القوى السياسية.

ودعا المكونات الشبابية إلى أن تتحاور وتتفق، مرحبا بجميع المبادرات التي تخدم القضايا الوطنية.

وقال إن الصفوف قد تمايزت الآن وأصبح هناك شبه إجماع على ضرورة عدم إقصاء أحد في العملية السياسية.