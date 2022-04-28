العشري: الطلائع أهدر الفوز أمام الأهلي «المرهق»

قال طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، إنه سعيد بالتعادل الذي حققه مع الأهلي في مباراة الجولة 16 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «درست الأهلي بكل تفاصيله وكان في بإمكاننا الفوز من الهجمات المرتدة، أنا مشفق على الأهلي، الإجهاد واضح بشدة على أغلب لاعبيه بسبب المشاركة في مباريات دوري أبطال أفريقيا».

وأنهى تصريحاته موجهًا الشكر للاعبي طلائع الجيش على التنظيم الدفاعي والالتزام بتعليماته.