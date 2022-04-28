يوكوهاما مارينوس الياباني يفوز على هوانج انه الفيتنامي في دوري أبطال آسيا

تغلب يوكوهاما مارينوس الياباني على هوانج انه جيا لاي الفيتنامي 2 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم يوكوهاما عن طريق ماركوس جونيور في الدقيقة 36 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف شونسوكي هاتاناكا الهدف الثاني في الدقيقة 83.

ورفع يوكوهاما رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق أربع نقاط عن تشانبوك موتورز الكوري الجنوبي الذي خاض أربع مباريات فقط، فيما تجمد رصيد الفريق الفيتنامي عند نقطتين في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن سيدني الأسترالي متذيل الترتيب.