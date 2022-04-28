بيرو تعلن حالة طوارئ لإجلاء متظاهرين عطلوا منجم نحاس لمدة أسبوعين

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أعلنت حكومة بيرو حالة طوارئ في المنطقة التي يحتل فيها محتجون منجم "لاس بامباس" العملاق للنحاس منذ أسبوعين، مما يفتح الباب أمام إجلائهم من المنطقة.

ويقضي قرار وقعه رئيس بيرو بيدرو كاستيو ووزراء بعض الحقوق الدستورية مثل حرية التجمع والتنقل بحيي تشايواواتشو وكوييوركي لمدة 30 يوما، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة بعد فشل محادثات جرت أمس الثلاثاء بين شركة "إم إم جي" المشغلة للمنجم، والمدرجة في بورصة هونج كونج، وزعماء المجتمع المحلي، في التوصل إلى اتفاق.

وقال المحتجون إن المنجم لم يف بالتزامات شراء الأراضي، بينما ذكرت الشركة أنها ملتزمة بالكامل، ولا تزال المحادثات مستمرة.

يذكر أن "لاس بامباس" هو منجم نحاس كبير ينتج حوالي 400 ألف طن متري سنويا.