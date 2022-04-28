محافظ بني سويف يكرم الطالب نادي سعد الفائز في مسابقة القرآن الكريم

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، الطالب نادي سعد جابر إسماعيل، ابن مركز سمسطا، وذلك بعد تكريمه كأحد النماذج المشرفة من الفائزين في المسابقة 28 لحفظ القرآن الكريم، خلال احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه للطالب المقيد بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون، بحضور الدكتور عبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف.

أهدى المحافظ، الطالب، درع المحافظة؛ تقديرا له، معربا عن سعادته البالغة لتكريم ابن سمسطا الذى تمكن من حفظ القرآن الكريم وبالقرآت السبع، ولم تمنعه إعاقته البصرية من حفظ كتاب الله واتقانه وإكمال مسيرته التعليمية بجامعة الأزهر العريقة، فهو نموذج مشرف من ذوى الهمم يستحق كل التقدير والرعاية والاهتمام.

فيما أعرب الطالب عن تقديره للمحافظ لحرصه على لقائه وتهنئته وتكريمه بعد الفوز في المسابقة، موضحا أن الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هو توفيق الله ونعمته بأن يسر له حفظ كتابه واتقانه، وأن يتم تكريمه مرتين في أقل من يومين، يمثل دافعا قويا لتحقيق حلمه بأن يصبح داعية إسلاميا، لنشر تعليم الدين السمحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين.

يذكر أن الطالب نادي سعد جابر إسماعيل "كفيف" مقيم بشارع الحرية في مدينة سمسطا، كان قد تم تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حضوره احتفالية ليلة القدر التى نظمتها وزارة الأوقاف.