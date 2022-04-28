«مياه القناة» ترفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر

أكد عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك وانتظام العمل في جميع محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وشدد عصمت، في تصريح صحفي اليوم، على استمرار العمل بنظام الورديات في جميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة العيد، لمجابهة أي مشاكل مفاجئة قد تطرأ علي مدار الساعة، بالإضافة لمنع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة.

ووجه بتشكيل غرفة طوارئ على مستوى محافظات القناة الثلاثة استعدادا لإجازة العيد، ومنع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة التابعة للشركة، بالإضافة لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.