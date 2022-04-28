المصري يباغت الزمالك بهدف في الشوط الأول

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أنهى نادي الزمالك مباراته ضد المصري البورسعيدي متأخرا امام المصري البورسعيدي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الممتاز.

البداية جاءت سريعة من الزمالك وحصل إمام عاشور على خطأ في الدقيقة الأولى، لكنها لم تستغل برأسية الونش.

حصل المصري على رمنية في الدقيقة الثالثة وتم تنفيذ جملة فنية لكنها في النهاية لم تسفر عن خطورة حقيقية.

ظهر المصري بشكل أفضل إيجابية في الدقائق الأول عند امتلاك الكرة من حيث فتح مساحات وتنفيذ كرات طولية، بعكس الزمالك الذي اعتمد على الفردية نسبياً.

في الدقيقة 11 جاءت فرصة محققة للزمالك من هجمة سريعة للأبيض وتمريرة لإمام عاشور شبه المنفرد والذي سدد في القائم الأيسر لحارس المصري.

تجددت المحاولة لإمام بكرة عرضية من زيزو ثم سدد بيسراه في الدقيقة 13 بجوار القائم عالية.

استطاع الزمالك أن يمتلك زمام المبادرة والخطورة بأكثر من محاولة فيما لجأ المصري للطوليات غير المتقنة باتجاه أموتو.

هدأ إيقاع اللعب بمرور الوقت واكتفى الأبيض بالمحاولات الخطيرة بينما لم تكتمل الكثير من الهجمات.

المصري يسجل

استغل النادي المصري كرة ثابتة في الدقيقة 33، ليتابعها ياسر حمد برأسية في شباك أبوجبل في غياب الرقابة.

بدأ الزمالك رحلة البحث عن التعويض وتنوعت العرضيات لكنها لم تكن مستغلة بالشكل الأمثل.