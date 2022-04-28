مسؤول هولندي: نرفض الشروط الروسية لمدفوعات الغاز

قال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية والمناخ الهولندية، إن بلاده مازالت ترفض شروط مدفوعات الغاز الجديدة التي فرضتها روسيا، وإنه لن تكون هناك مدفوعات مستحقة خلال الأسبوعين المقبلين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس عن المتحدث باسم الوزارة القول، إن هولندا تستعد للتوقف من خلال توسيع قدرتها على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وعن طريق حملة لتوفير الطاقة تستهدف المنازل والشركات، كما خفضت المباني الحكومية قدر التدفئة داخلها أيضا.

جدير بالذكر أن هولندا تسعى إلى الاستقلال عن الغاز الروسي بحلول نهاية العام، كما تطلب السلطات الهولندية من الشركات عدم دفع مقابل لشراء الغاز بالروبل.