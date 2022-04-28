لقى نبأ تمكن الجيش اللبناني من تحرير المواطن المصري صادق رولي، والذي يعمل كمحاسب لدى شركة الصباح للإنتاج الفني، المسؤولة عن إنتاج مسلسل "بطلوع الروح"، الجاري تصويره في لبنان، صدى إيجابيا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد مستخدمو السوشيال ميديا، بالجهود المبذولة من جميع الأطراف والتي ساهمت في تحرير المواطن المصري من قبضة المسلحين، سالما دون أذى، معربين عن خالص شكرهم لسفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي، لما بذله من مجهودات ومتابعته للواقعة أولا بأول.

وكان السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، استقبل المواطن المحرر صادق روللي؛ للاطمئنان على سلامته والترتيب لعودته لأرض الوطن.

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أعلنت تحرير المواطن المصري صادق رولي صادق جبرائيل، الذي تم اختطافه في 16 أبريل الجاري في منطقة الطيبة ببعلبك أثناء تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني، أن تحرير المواطن المصري جاء بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة، حيث تمكنت دورية من مديرية المخابرات خلال عملية خاصة في منطقة إيعات – بعلبك من تحرير المخطوف.