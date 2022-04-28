سموحة يخاطب الأهلي لتمديد إعارة «بيكهام»

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أرسل نادي سموحة السكندري خطابًا رسميًا خلال الأيام القليلة الماضية، إلى نظيره الأهلي من أجل تمديد إعارة المدافع المتميز أحمد رمضان بيكهام.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية: «أحمد سامي عقد جلسة مع رمضان بيكهام واتفق الثنائي على تمديد الإعارة لسنة إضافية.

وأضاف شبانة أن وجود أحمد رمضان بيكهام في نادي سموحة إضافة قوية للفريق السكندري، تحت قيادة فنية لأحمد سامي.

ويدقم أحمد رمضان بيكهام منذ بداية الموسم الجاري أداء لافتًا جدًا في صفوف الموج الأزرق مما جعل مسؤولو الأهلي يدرسون عودته في الموسم الجديد.

وتعادل الأهلي مساء الأربعاء مع نظيره طلائع الجيش سلبياً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.