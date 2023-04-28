 الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن شراء 8 طائرات بوينج و7 إيرباص - بوابة الشروق
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الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن شراء 8 طائرات بوينج و7 إيرباص

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 6:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 6:06 ص

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة الدولة يوم الخميس عن صفقة خاصة لشراء 15 طائرة جديدة من شركتي تصنيع الطائرات بوينج وإيرباص.

وقالت الشركة في موقعها الإلكتروني، إن مناقصة صفقة الطائرات ذات السعة المتوسطة قد تم منحها إلى الشركة الأمريكية بوينج في حين تم منح مناقصة صفقة الطائرات ذات السعة الكبيرة إلى الشركة الأوروبية إيرباص.

وأوضحت الشركة أن بوينج ستزود الخطوط الجوية الجزائرية بثمان طائرات من طراز بي 737-9 ماكس سعة 170-210 مقاعد. في حين ستوفر شركة إيرباص خمس طائرات من طراز إيه 330-900 سعة 280-320 مقعدا، و طائرتين أخريين من طراز إيه 350-1000، سعة 350-450 مقعدا.

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