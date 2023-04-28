واجه العالم تلك الجائحة التى مازال البشر فى كل مكان على الكرة الأرضية يذكرون جيدا كيف أن تداعياتها قد طالت الجميع بلا استثناء وأن جهودا جبارة بذلها الإنسان دفاعا عن حياته ما زالت إلى الآن مستمرة فى مواجهة معركة لم تبد متكافئة بين الإنسان المسلح بالعلم والإمكانات المختلفة المتعددة وبين كيان لا يرقى إلى وصفه بالكائن لا يرى بالعين المجردة يلقب بالفيروس كوفيد ١٩ وينتمى إلى عائلة كورونا لكنه استطاع الصمود فى معركته ضد الإنسان وهدد حياته ولم يتراجع إلا بعد أن قضى على آلاف البشر وروع الباقين.

الفيروس: اسم ينطق بكل لغات العالم فيثير الرعب فى القلوب ويخلف الذعر لكن الواقع قد يثير الدهشة حينما يبدو هذا وجها واحدا للعملة بينما الوجه الآخر يختلف تماما.

رغم الدمار الشامل التى سببته الفيروسات على مر الزمان للإنسان وما زالت فإن الغالبية العظمى من الفيروسات ليست مسببة لأمراض الإنسان، بل إن العديد منها يلعب أدوارا متكاملة فى دعم النظم البيئية غير الحفاظ على صحة الكائنات الحية بدءا من الفطريات والنباتات إلى الحشرات بل والبشر أيضا.

مثال ذلك فإن هناك أنواعا من الفيروسات تقضى على قرابة خمسين بالمائة من بكتيريا البحار والمحيطات وتنظفها منها.

شهد تاريخ العلم محاولات لاستخدام العلاج بالعاثيات أو الفيروسات التى تهاجم الباكتيريا (Bacteriophages) لمقاومة وعلاج الالتهابات البكتيرية خلال فترة العشرينيات إلى الخمسينيات خاصة أن هذا العلاج ينجح دون آثار جانبية لكن تلك كانت الفترة الذهبية التى تم فيها اكتشاف المضادات الحيوية فتحول العلم إلى الاهتمام بها وتخلى عن تلك الفكرة.

ازدهرت مرحلة العلاج بالمضادات الحيوية لكنها الآن تعانى من انتشار ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية أيضا من تأثيراتها السلبية على باكتيريا الأمعاء الصديقة.

مع التقدم العلمى فى علم الفيروسات يطرح العلم الآن نظرية العلاج باستخدام العاثيات الفيروسية خاصة أنها تهاجم سلالات بكتيرية بعينها وتتكاثر بسرعة لتقضى عليها دون غيرها تماما مما يعد علاجا حاسما للعدوى الباكتيرية.

هناك أيضا أمثلة لتأثيرات إيجابية لبعض الفيروسات فى الحماية من الأمراض ومسببات الأمراض الأخرى منها أن بعض أنواع فيروس الهربس يساعد خلايا الدم البيضاء البشرية على امتلاك قدرة تحديد الخلايا السرطانية والخلايا المصابة بالفيروسات المسببة للأمراض الأخرى.

كما أن إصابة مرضى الأيدز بفيروس التهاب الكبد الفيروسى من نوع GBVــC يسهم فى جعلهم يعيشون أطول مقارنة بمرضى الأيدز غير المصابين بفيروس التهاب الكبد الفيروسى من نوع G دون معرفة السبب حتى الآن.

أحد التفسيرات المقبولة أن هذا الفيروس يبطئ من تطور الإيدز عن طريق منع مستقبلات المضيف اللازمة لدخول الفيروس إلى الخلية ويعزز إطلاق الانترفيرون والستيوكينات (البروتينات التى تنتجها خلال الدم البيضاء لتنشط الالتهاب وتزيل الخلايا المصابة أو مسببات المرض).

منذ أواخر القرن التاسع عشر، لاحظ الأطباء أن بعض المرضى المصابين بالسرطان يتماثلون للشفاء ولو مؤقتا بعد الإصابة بعدوى فيروسية، واليوم تجرى دراسات على عشرات من الفيروسات كعلاجات محتملة للسرطان.

فى تقرير لمعهد السرطان بواشنطن عن تلك الظاهرة ذكر أن فيروسات الأورام تنبه الجهاز المناعى إلى وجود خطأ ما وأن هذا يؤدى إلى استجابة مناعية ضد الخلايا السرطانية.

تأييدا لتلك الفكرة بدأت أبحاث على متطوعين من البشر حققت نجاحا دعى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للموافقة على استخدام فيروس معدل وراثيا من فيروس الهربس لعلاج ورم الجلد (الميلانوما).

استخدام الفيروسات المعدلة جينيا لمهاجمة الخلايا السرطانية وإبادتها أو استخدامها لعلاج العدوى البكتيرية هو الوجه الآخر للعملة والذى يعد انتصارا حاسما على الفيروسات فى صورة مختلفة فى ذلك السجال الدائر بين الإنسان وأعدائه فى معركته للحفاظ على حقه فى الحياة وتعمير هذا الكون.