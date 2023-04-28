الوادى الجديد: توريد 44600 طن قمح حتى الآن

- تنفيذ يوم حصاد لتقدير إنتاجية الحقول الإرشادية من القمح

أعلن الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة فى الوادى الجديد، أن كميات القمح التى تم توريدها داخل وخارج صوامع المحافظة بلغت 44600.236 طن.



وجاء التوريد بواقع توريد 7388 طن بصوامع الخارجة، و20824 طن بصوامع شرق العوينات، و16387 طن خارج المحافظة، مشيراً الى حصاد 131 الف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة والتى بلغت 436 ألف و505 فدان، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، والمساحات الأكبر فى منطقة شرق العوينات بلغت 186277.6 فدان.



وأكد المرسي، على المتابعة اليومية لتوريد كميات القمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، وتسير إجراءات إستلام وتوريد المحصول من المزارعين والحصول على المستحقات المالية بشكل فورى وذلك من خلال اللجان المشكلة بالصوامع لاستلام محصول القمح.



ولفت إلى أن المحافظة تحرص سنوياً على التوسع فى المساحات المنزرعة بالقمح بالإضافة الى توفير عدد كبير من التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية بالحقول الإرشادية، علاوة على المتابعة الدورية منذ بدء الزراعة حتى حصاد المحصول.



وأشارالمرسى، إلى تنفيذ يوم حصاد لمحصول القمح بمركز الخارجة لصنف سدس 14 والمنزرع على مصاطب، بحضور الدكتورة حنان الطيب عبدالله، رئيس الفريق العلمى للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحطة البحوث الزراعية، والدكتور صلاح جميل، مدير المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية، حيث تم حصاد الحقل الإرشادي للقمح وتم تقدير إنتاجية الفدان من محصول القمح.