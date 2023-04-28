الرئيس الموريتاني يدعو القوى السياسية للهدوء مع انطلاق الحملات الانتخابية

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني جميع القوى السياسية إلى الحفاظ على الهدوء الذي طبع الساحة السياسية منذ سنوات.

وقال الرئيس الغزواني - في رسالة وجهها للسياسيين وبثتها الرئاسة الموريتانية مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية - "إن العلاقات الطبيعية بين مختلف مكونات ساحتنا السياسية، تشكل، في حد ذاتها، مكسبا يلزمنا جميعا صونه والحفاظ عليه فلنختلف باحترام ولنعبر عن تباين آرائنا برقي، ولنتنافس بقوة، لكن في إطار من المسؤولية الأخلاقية والالتزام الأدبي".

وأضاف: "تشكل هذه الاستحقاقات استثناء لم يتقدم له نظير في تاريخ البلاد فهي أول انتخابات تجرى بتوافق تام بين كل القوى السياسية، يؤسسه إجماع موثق على قواعدها وأسس تسييرها.

وتزامنا مع انطلاق الحملات الدعائية ذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر أمرا لوزارة المالية ووزارة الداخلية بصرف مليار أوقية موريتانية وهي المبلغ المخصص لدعم الأحزاب السياسية وأمر بصرفه كاملا قبل نهاية الأسبوع، وعليه سيحصل كل حزب بصفة فورية على مبلغ قدره 40 مليون أوقية.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات الشهر القادم تنطلق حملاتها الدعائية بعد غد ويتنافس فيها 25 حزبا سياسيا لكسب أصوات مليون و700 ألف شخص لانتخاب برلمان من 176 نائبا، و4500 مستشار يمثلون 237 مجلسا بلديًا، و13 مجلسا إقليميا للمحافظات، حيث تعتبر هذه أول انتخابات تنظم في عهد الرئيس الغزواني، الذي وصل إلى سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.