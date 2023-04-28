قالت الفنانة ريهام حجاج، إنها دائما ما تحترم السيناريو الذكي، وذلك في معرض حديثها عن مسلسلها «جميلة» الذي عُرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، ووصفه النقاد بأنه حقق نجاحا كبيرا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة «cbc»، مساء الخميس، أنّ مسلسل جميلة ضم كوكبة من الأبطال، مثمنة العمل مع الممثل هاني عادل وتحدثت عنه بالقول: «شخص هادي ومحترم ومركز جدا ومحترف.. والمفاجأة إن الشخصية اللي ظهر بيها في المسلسل هي شخصيته في الواقع ومع زوجته».

وأشارت إلى أنّ علاقة الاحترام التي ظهرت في المسلسل بين جميلة وزوجها موجودة على أرض الواقع، مؤكدة أنّ هذا النموذج متوفر لدى الكثير من العائلات.

ولفتت إلى أن المسلسل يبعث برسالة بأنه لا شيء يستحيل حدوثه على الرغم من الرقابة المفروضة، وذلك في إشارة إلى قصة الإهمال الطبي الذي تسبب في نسب طفل إلى أسرة لا تخصه.

وأوضحت أنّ المسلسل تناول قضية حساسة، وأنه من المتوقع أن يتم التعامل معه انطلاقا منذ هذه الحساسية، معتبرة أن هناك الكثيرين الذين يفتقدون فكرة النقاش واحترام وجهة نظر الآخرين.

ومسلسل «جميلة»، من ضمن الأعمال الدرامية التي شاركت خلال السباق الرمضاني، والعمل كان من بطولة كلًا من الفنانة ريهام حجاج، والفنانة عبير صبري، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان هاني عادل ، وأحمد وفيق، والفنانة سوسن بدر، ومن إخراج سامح عبد العزيز.