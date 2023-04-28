الأهلي يشكر مسئولي مجلس مقاطعه عين السبع في المغرب

وجه محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب، الشكر إلى مجلس مقاطعة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، على جهودهم على مدار الأيام الماضية.

وأكد الغزاوي أن ما وجدته البعثة من ترحيب كبير وتعاون مستمر خلال تدريبات الفريق على ملعب العربي الزاولي يعكس العلاقات الوطيدة التي تربط النادي وكافة الأندية والمؤسسات المغربية، وأن ذلك ليس غريبًا على الأشقاء في المغرب بشكل عام.

وأشار الغزاوي إلى التقدير الشديد من بعثة الأهلي لكل الجهود التي قام بها مجلس المقاطعة برئاسة يوسف لحسينية وتوفير كافة الأجواء المناسبة للفريق خلال تدريباته؛ استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.