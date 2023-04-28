نقيب الفلاحين: نعيش أفضل موسم زراعي للقمح على الإطلاق

وصف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، سعر توريد طن القمح الذي تم تحديده بقيمة 1500 جنيه للأردب بالمرضي للغاية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة السر» الذي يُقدمه الإعلامي خالد ميري عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الخميس، إنّ الموسم الحالي هو الأفضل على الإطلاق من حيث المساحة والإنتاجية وسعر التوريد، حيث وصل حجم المساحة المنزرعة إلى 3.6 مليون فدان، ويتوقع إنتاجية عامة تصل إلى 1.5 مليون طن.

وأضاف أن سعر التوريد للأردب (150 كيلو جرام) يُقدر هذا العام بقيمة 1500 جنيه، علما بأنّه كان في الموسم الماضي بقيمة 835 جنيه، ما يعني زيادة على المتوسط العام بقيمة 14 ألف جنيه لكل فدان، باعتبار أن الفدان ينتج في المتوسط 20 أردبا.

وأوضح أنّ أقل فدان ينتج نحو 24 أردبا، ما يعني أنّ خيرا كبيرا ينتظر المزارعين بشكل خاص ومصر بشكل عام، وذلك بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ولفت إلى أنّ القمح هو أهم سلعة مصرية في الوقت الحالي، مؤكدا أنّ هناك إقبالا كبيرا على التوريد وصفه بأنه مُحيّر للجميع، وتحديدا لمن انتظروا خلاف ذلك، لا سيما أنّ التوريد هذا العام اختياري.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارا بتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، بقيمة توريد تشمل القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعر 1500 جنية للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعر 1475 جنيها للأردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعر 1450 جنيها للأردب.

ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.