قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية يبحث في اسرائيل التحديات الإقليمية مع التركيز على إيران

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مع الجنرال إريك كوريلا قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الذي وصل إلى إسرائيل أمس الأربعاء ، التحديات الإقليمية مع التركيز على إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "الجانبان بحثا التحديات الإقليمية مع تركيز على أنشطة إيران الخبيثة في منطقة الشرق الأوسط . ويشمل ذلك الاعتداءات الإيرانية على الساحة البحرية ونقل أسلحة إلى منظمات إرهابية ووكلاء في سورية ولبان والعراق واليمن والمنطقة على نطاق أوسع "،بحسب ماذكرته صحيفة"تايمز أوف إسرائيل ) في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس .

ووفقا لما ذكرت الصحيفة ، شهدت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري تصعيدا أمنيا على جبهات متعددة على مدار أيام قليلة ، مع إطلاق صواريخ من قطاع غزة وضربات إسرائيلية انتقامية ؛ ووابل صواريخ من لبنان، وإطلاق طائرة مسيرة إيرانية مشتبه بها من سوريا وضربات إسرائيلية رداً على ذلك ؛ إضافة إلى اشتباكات في المسجد الأقصى في الحرم القدسي. وهجمات إرهابية مميتة في إسرائيل والضفة الغربية.

وبحسب بيان الوزارة ،أشار جالانت إلى أن إيران تقف إلى حد كبير وراء هذا التصعيد ، مقدما تفاصيل المبالغ التي تقدمها إيران لكل من وكلائها" الإرهابيين".

وأضافت الوزارة أن الجانبين "أعربا عن التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الفريد وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين جيوشهما والمؤسسات الدفاعية".

وتابعت الوزارة إن جالانت "عبر عن مخاوف دولة إسرائيل من تقدم إيران في برنامجها النووي وتهدف إلى تحقيق قدرات عسكرية نووية".

وأعلن المسؤولون الإسرائيليون مرارا عن عزمهم عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين بمحو إسرائيل من الوجود.