متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: الهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن "الهجمات الروسية على المدنيين والبنية التحتية (في أوكرانيا) تمثل جرائم حرب".

وأضاف: "لن تكون هناك حصانة لقادة الجيش، أو للجناة والمتواطئين. الجميع سيحاسب".

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، ومن بينها مبن سكني صباح اليوم الجمعة أسفرت عن سقوط عدة أشخاص بين قتيل وجريح.

وأوضح المتحدث: "في خسة، يستهدفون المدنيين مجددا وهم نيام، وقد سببوا أضرارا خطيرة، كما قتلوا عددا من المدنيين الأبرياء، وأًصابوا عددا من الأشخاص، بينهم أطفال".