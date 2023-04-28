قالت الفنانة مي عمر، إنها رفضت دورها في مسلسل علاقة مشروعة (شخصية بثينة) عند قراءتها للدور بسبب خوفها منه.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء الخميس، أنها لا تمانع أداء دور "شخصية شريرة"، لكنها تواجه مشكلة في تجسيد شخصية سيدة تعمل على «خراب البيوت» (هدم الأسرة).

وأشارت إل أنها تكره هذه الشخصية في الحقيقة فواجهت أزمة في تجسيدها، لكنها تمعنت أكثر في قراءة الدور، فوجدته جديدا عليها، ويُمكنها من تقديم دور فني مختلف.

وتابعت: «بدأت أحبّب نفسي في الشخصية، ولما بقيت بثينة تعاطفت معاها غصب عني وبقيت مقتنعة بمبرراتها حتى في تصرفاتها الغلط».

ولفتت إلى أنها عند تجسيد الشخصية لم تكن ترى الصفات السيئة في «بثينة»، لكنها بدأت مع مرور الوقت الخروج من تلك العباءة.

ومسلسل علاقة مشروعة من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، خالد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

ويتناول المسلسل فكرة الزواج الثاني وآثارها السلبية على الأسرة والعنف ضد المرأة من خلال الأحداث التي تبدأ بمشهد لشخص غايب عن الوعي ويحيط ذراعيه مادة كبيرة من الدماء بعد محاولته الانتحار وذلك بعد أن طلق زوجته وندمه على ذلك القرار وشعوره باليأس بعد محاولته إعادتها ورفضها لذلك.