 إستوديانتس يتقدم للمركز الخامس بالدوري الأرجنتيني - بوابة الشروق
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إستوديانتس يتقدم للمركز الخامس بالدوري الأرجنتيني

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 11:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 11:24 ص

تقدم فريق إستوديانتس لابلاتا للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه بلاتينسي 2 /1، في الوقت الذي تعادل فيه سارمينتو مع ضيفه جودوي كروز  1/ 1 فجر اليوم الجمعة بالمرحلة الرابعة عشرة.

ورفع إستوديانتس لابلاتا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف ديفينسا خوستيكا صاحب المركز الثالث وبيلجرانو صاحب المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة خلف سان لورينزو الوصيف وتسع نقاط عن ريفر بليت المتصدر.

وتقدم إستوديانتس لابلاتا بهدفين حملا توقيع ماورو مينديز في الدقيقة الثالثة وماورو بوسيلي في الدقيقة 31 ثم رد فيسنتي تابوردا بهدف لبلاتينسي في الدقيقة 41.


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