زيلينسكي يكشف عن طلبه مساعدة من الرئيس الصيني لإعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمزيد من التصريحات بشأن مكالمة هاتفية جرت مؤخرا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، في أول محادثة مباشرة بين الزعيمين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف اليوم الجمعة، بعد يومين من الاتصال الهاتفي، إنه خلال المكالمة، تحدث هو وشي عن سلامة ووحدة الأراضي الأوكرانية "بما في ذلك شبه جزيرة القرم (التي ضمتها روسيا على البحر الأسود)" وميثاق الأمم المتحدة.



وأضاف الرئيس الأوكراني: "سمعنا احتراما (من الصين) لكل هذه المباديء"، مضيفا أنه لم يكن هناك ذكر لزيارات متبادلة مع بكين على أية حال.



ومضى زيلينسكي في القول إنه طلب أيضا من شي أن يمارس نفوذا على موسكو فيما يتعلق بعودة أسرى أوكرانيين وحوالي 20 ألفا" من الأطفال المختطفين.



واشتكى زيلينسكي قائلا: "أقول ذلك بصراحة، إنه في الوقت الراهن، أوكرانيا فقط هي من تساعد نفسها بشأن عودة أطفالنا".



وأضاف أن هناك جهودا تجريها الأمم المتحدة، لكن بنتائج هزيلة فقط، قائلا إن ذلك هو السبب في طلب المساعدة من الرئيس الصيني.