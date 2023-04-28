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أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائبا أولا لحاكم دبي، وتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائبا ثانيا.