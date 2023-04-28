 الإمارات.. تعيين مكتوم ابن محمد نائبا أولا وأحمد بن محمد نائبا ثانيا لحاكم دبي - بوابة الشروق
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الإمارات.. تعيين مكتوم ابن محمد نائبا أولا وأحمد بن محمد نائبا ثانيا لحاكم دبي


نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 5:04 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 5:04 م

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائبا أولا لحاكم دبي، وتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائبا ثانيا.


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