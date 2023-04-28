المفوضية الأوروبية: التضخم في الاتحاد الأوروبي بلغ ذروته وينحسر تدريجيا

صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، اليوم الجمعة، بأن التضخم بلغ ذروته في أوروبا وبدأ يتراجع تدريجيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دومبروفسكيس قوله على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في الاتحاد الاوروبي قوله إن الاقتصاد صامد بشكل أفضل من المتوقع، ولكن لا تزال هناك تحديات.



وأضاف: "نشهد الآن نموا هذا العام يتراوح ما بين 8ر0% و 9ر0%، ونرى أيضا أن التضخم بلغ ذروته ويتراجع تدريجيا".



واستطرد: "بالطبع لم نخرج من الأزمة، ومازالت هناك تحديات كثيرة يتعين أن نواجهها".