دول الاتحاد الأوروبي تؤيد تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من أوكرانيا

وافق ممثلون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الجمعة، على تعليق الرسوم الجمركية، على الواردات من أوكرانيا، لعام آخر، على الرغم من أسابيع من المظاهرات، من دول شرق أوروبا المجاورة.



وذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن هذا التعليق "سيدعم اقتصاد أوكرانيا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا".



ولم يتضح ما إذا كانت جميع دول الاتحاد الأوروبي دعمت الخطوة اليوم الجمعة أم لا. والإجماع غير مطلوب لاتخاذ قرار نهائي.



وحدت بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحتى بولندا، وهي داعم قوي لأوكرانيا، من بعض الواردات الزراعية من البلاد، بشكوى أن الحبوب الأوكرانية الرخيصة سببت تشويه السوق.



يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أوقف بشكل مؤقت التعريفات الجمركية على الواردات في عام 2022، للسماح لواحد من أكبر منتجي الحبوب في العالم، بالوصول بشكل أفضل للأسواق العالمية، بعد أن احتلت روسيا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.



وأدت تلك الخطوة التضامنية، إلى جانب توسيع الطرق إلى دخول كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية وسلع زراعية أخرى إلى دول مجاورة لها، في الاتحاد الأوروبي، مما يقلص الأسعار، ويثير غضب المزارعين.