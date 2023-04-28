 أمين الأعلى للمسلمين بألمانيا: موفدو الأوقاف مثلوا إثراًء ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية خلال رمضان - بوابة الشروق
الجمعة 28 أبريل 2023 10:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

أمين الأعلى للمسلمين بألمانيا: موفدو الأوقاف مثلوا إثراًء ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية خلال رمضان


نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 9:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 9:32 ص

أشاد الدكتور عبد الصمد اليزيدي أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بأداء موفدي وزارة الأوقاف المصرية في إحياء شعائر شهر رمضان المعظم لهذا العام.
وأكد اليزيدي -وفق بيان للوزارة اليوم- أن موفدي الأوقاف مثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية في أنحاء ألمانيا، الأمر الذي لقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المجتمع المسلم سواء على مستوى الإدارة أو الأفراد.
ووجه الشكر لوزارة الأوقاف على هذا التعاون المثمر والإيجابي، متمنيًا استدامته، سائلا الله (عز وجل) أن يكلل هذه الجهود بالقبول والسداد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك