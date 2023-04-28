أمين الأعلى للمسلمين بألمانيا: موفدو الأوقاف مثلوا إثراًء ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية خلال رمضان

أشاد الدكتور عبد الصمد اليزيدي أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بأداء موفدي وزارة الأوقاف المصرية في إحياء شعائر شهر رمضان المعظم لهذا العام.

وأكد اليزيدي -وفق بيان للوزارة اليوم- أن موفدي الأوقاف مثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية في أنحاء ألمانيا، الأمر الذي لقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المجتمع المسلم سواء على مستوى الإدارة أو الأفراد.

ووجه الشكر لوزارة الأوقاف على هذا التعاون المثمر والإيجابي، متمنيًا استدامته، سائلا الله (عز وجل) أن يكلل هذه الجهود بالقبول والسداد.