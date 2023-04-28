السودان: مراسل العربية يروي تفاصيل إجباره على وقف البث من قبل دورية للدعم السريع

روى سالم الهاشمي موفد قناة العربية في الخرطوم، تفاصيل واقعة إجباره على وقف التصوير على الهواء مباشرة من قِبل عناصر الدعم السريع، وذلك بعدما قاطعته القوات المتمردة ودخلت في حوار بدت فيه أجواء «المودة» بشكل كبير.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الواقعة كانت في شارع كانت تسيطر عليه قوات الدعم السريع، ودائما ما تجري تمشيطا لتلك المنطقة.



وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عدم إجراء عمليات تمشيط كما كان معتادا، موضحا أنّه أبدى تفاهما سريعا مع هذه العناصر لتجاوز الموقف بسلام.



وأشار إلى اقتناع قوات الدعم السريع، بالسماح لهم بالعمل بعدما علمت وتأكدت أنهم يتبعون قناة العربية.



وقاطعت دورية من قوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، مراسل العربية سالم الهاشمي، خلال رصده لتطورات الأوضاع في شوارع الخرطوم.



وحين وصلت الدورية المسلحة، التي طالبت بإغلاق الكاميرا، طالب المراسل وقف البث خوفاً على حياته، لكن البث ظل متواصلا حتى انتهى الموقف وغادرت الدورية المكونة من سيارتين.



وعقب مغادرة الدورية، قال المراسل إنه بخير بعدما طلبوه للحديث على انفراد بعيداً عن الكاميرات، مؤكدا أنهم لم يتعرضوا له بسوء.