جامعة العريش تحتفل بذكرى تحرير سيناء بالمشاركة في المهرجان الرياضي الأول لطلاب الجامعات

احتفلت جامعة العريش بالذكرى الـ ٤١ لعيد تحرير سيناء، بالمشاركة في المهرجان الرياضي الأول لطلاب الجامعات المقام تحت شعار ( سيناء أولًا )، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذكر المركز الإعلامي لرئيس الجامعة أن المهرجان الرياضي الأول لطلاب الجامعات تنظمه جامعة سيناء تحت شعار "سيناء أولا"، وشهده اليوم /الخميس/ وزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والثقافة ومحافظو شمال سيناء والسويس والوادي الجديد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف أنه شارك في المهرجان 8 جامعات ضمت (جامعة العريش، جامعة سيناء بفرعيها العريش والقنطرة، جامعة الدلتا، جامعة الإسماعيلية الأهلية، جامعة قناة السويس، جامعة بور سعيد، وجامعة الزقازيق ).

من جانبه، أكد الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش أن الجامعة تعمل من خلال خطة واضحة متماشية مع خطة الدولة لتنمية سيناء وبالتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وبمشاركة أهل سيناء في مختلف البرامج والفاعليات التي يتم إطلاقها .. مشيرا إلى أنه تم تكثيف البرامج التوعوية لرفع الوعي لدى الطلاب إلى جانب تنفيذ الزيارات للمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذا اللقاء يأتي تزامنا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وكذلك مع اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية سيناء في كل المجالات .. وفقا لرؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرض سيناء لخدمة أهلها خاصة الشباب.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد رسالة واضحة تعكس جهود الدولة المصرية في استعادة الأمن والأمان لسيناء الحبيبة.