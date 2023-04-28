 المغرب: وصول ثالث طائرة إجلاء من السودان تقل 154 مغربيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المغرب: وصول ثالث طائرة إجلاء من السودان تقل 154 مغربيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 9:21 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 9:21 م
حطت، اليوم الجمعة، بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، ثالث طائرة إجلاء للخطوط الجوية المغربية تقل 154 مغربيا، وطالبا سنغاليا واحدا، قادمين من السودان، وذلك على إثر الأوضاع الأمنية المتدهورة هناك.

وكان مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء قد استقبل أول أمس الأربعاء 293 من المواطنين المغاربة قادمين من السودان عبر طائرتين للخطوط المغربية (136 في الأولى و157 في الثانية).

وتمت عملية نقل المغاربة تنفيذا للتعليمات التي أعطاها العاهل المغربى الملك محمد السادس لتأمين عودة مواطني بلاده وعائلاتهم إلى المغرب.

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