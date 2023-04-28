مصادرة 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق بالغربية

صادرت مديرية التموين بالغربية، 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق بدون إشراف طبيب وبدون تصريح من وزارة الصحة، داخل أحد محلات بيع مستحضرات التجميل بمدينة المحلة الكبرى.



وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن مفتشى الرقابة التموينية بإدارة بندر المحلة، من ضبط ضد محلات مستحضرات التجميل لمزاوله مهنة الصيدلة ورصد 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق بدون إشراف طبيب وغير مصرح بها من وزارة الصحة.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.