الحرس البحري التونسي ينتشل 210 جثث لمهاجرين غرقى خلال 10 أيام

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قال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي، اليوم الجمعة، إن عدد الجثث التي جرى انتشالها من البحر لمهاجرين غرقى بلغ خلال العشرة أيام الماضية 210 جثث.

وتقوم وحدات الحرس البحري بعمليات انتشال يومي للجثث التي ظهر بعضها على الشواطئ في حالة متعفنة بعد أن لفظتها الأمواج.

وبلغ عدد الجثث المنتشلة أمس الخميس 22 بينما بلغ إجمالي العدد في خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 72 جثة.

ومن بين الجثث أطفال ونساء. ولم يتم تحديد عدد القوارب المنكوبة التي كانت تقل المهاجرين على وجه الدقة.

وتوقعت منظمات مستقلة أعدادا أكبر للموتى مع تصاعد موجات الهجرة غير النظامية عبر السواحل التونسية على نحو قياسي هذا العام.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إن المعاينات الأولية تفيد بأن الغرقى ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وواجه المستشفى الرئيسي في صفاقس التي شهدت العدد الأكبر من الجثث أزمة في مراكز حفظ الموتى وتوفير قبور.