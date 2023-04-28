الرئيس السيسي: محور عبد المجيد محمود هيعمل نقله كبيرة في حركة السير بالقاهرة الكبرى

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية شملت مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة بحي مدينة نصر "أسواق أحمد فخري وسوق المقطم"، وحي الأمل ونادي الشمس بمصر الجديدة.



وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد أنه تم إنشاء الأسواق الجديدة لتقديم منتجات بأسعار قريبة من أسعار الجملة، مضيفا أن الأسواق الحالية لا تغطي احتياجات المواطنين ولكن في حالة نجاح فكرة الأسواق الجديدة فسوف يتم تعميمها.



كما وجه السيسي بتوسيع كل الطرق والمحاور التي تؤدي إلى سوق عمار بن ياسر، والذي يعد متنفس لسكن المقطم، مشيرا إلى أن محور عبد المجيد محمود قصة كبيرة وهيعمل نقله كبيرة في حركة السير بالقاهرة الكبرى والذي ينقل من محور الحضارات إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة.