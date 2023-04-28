موسكو: الهند اشترت كمية قياسية من النفط الروسي خلال فبراير الماضي

كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الروسي،اليوم الجمعة، عن أن الهند استوردت خلال شهر فبراير الماضي، حجما قياسيا من النفط الخام الروسي بلغ نحو 3ر6 مليون طن.



وبحسب البيانات المنشورة، اشترت الهند 3ر6 مليون طن من النفط الخام من روسيا في نهاية الشتاء، مقارنة بـ 6 ملايين طن في الشهر السابق، لافتةً إلى زيادة شملت من حيث مشتريات البراميل من 48ر1 مليون برميل إلى 55ر1 مليون يوميا، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.



وأشارت البيانات إلى أن الهند زادت من إنفاقها بنسبة 3ر3% على النفط الروسي في شهر شباط/فبراير ، أكثر مما أنفقته في الشهر السابق والذي سجل 35ر3 مليار دولار.



كما احتلت روسيا المرتبة الأولى بين موردي النفط الرئيسيين للهند في فبراير بحصة بلغت 4ر27 %، وجاء العراق في المرتبة الثانية (8ر15%) وتلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث (5ر15%) وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بنسبة 9ر8%) والكويت (5ر7%).