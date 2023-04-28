 السعودية: وصول 195 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بعد إجلائهم من السودان - بوابة الشروق
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السعودية: وصول 195 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بعد إجلائهم من السودان

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 28 أبريل 2023 - 1:49 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أبريل 2023 - 1:52 م
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، عن وصول 195 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديق، إلى مدينة جدة، وذلك في إطار عمليات الإجلاء التي تقوم بها السعودية من السودان.

وتم نقل الرعايا من السودان إلى مدينة جدة، من خلال سفينة الملك "مكة"، تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وهم من الجنسيات التالية: مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، وأستراليا، وسوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2872 شخصاً ينتمون لـ 80 جنسية).

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