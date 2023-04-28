مقتل 7 وإصابة 19 في قصف على دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا

قالت السلطات المحلية لمدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، والخاضعة لسيطرة روسية، اليوم الجمعة، إن قصفا تعرضت له المدينة، تسبب في مقتل سبعة أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وقالت السلطات إنه من بين أمور أخرى، شبت النيران في سيارة أجرة كبيرة كانت تُستخدم لنقل العديد من الأفراد، واحترقت بالكامل نتيجة لإطلاق الصاروخ الأوكراني.

وتنفي كييف بشكل دوري استهداف مواقع مدنية في هجماتها. ولا يمكن التحقق من صحة المعلومات الواردة من منطقة الحرب بشكل مستقل.

ووضمت روسيا رسميا منطقة دونيتسك، التي كانت تتم إدارتها بشكل جزئي من قبل انفصاليين موالين لروسيا منذ عام 2014. ويبعد خط الجبهة بين القوات الروسية والأوكرانية على بعد كيلومترات قليلة فقط من مدينة دونيتسك الصناعية.