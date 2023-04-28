الأهلي يهزم الشمس ويقترب من التتويج بلقب الدوري العمومي لسيدات اليد

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حقق الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على الشمس بنتيجة 29–26، في إطار ثاني جولات المرحلة الثالثة والأخيرة من بطولة الدوري العمومي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 12–9، قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 29–26.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة السابعة ليواصل صدارة المرحلة الأخيرة، بينما تحصل الشمس على نقطة واحدة ليصبح في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وكان الزمالك قد تفوق اليوم على سبورتنج السكندري بنتيجة 12–19؛ ليصبح رصيد الفارس الأبيض 5.5 نقاط في المركز الثاني، بينما تذيل الفريق السكندري جدول الترتيب برصيد 3.5 نقاط.

وتقام غدًا الجولة الأخيرة، حيث يلعب الزمالك مع الشمس في الثانية ظهرًا، ويواجه الأهلي نظيره سبورتنج في الرابعة عصرًا.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل غدًا أمام سبورتنج للفوز ببطولة الدوري العمومي.

الجدير بالذكر أن الشمس هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري العمومي لسيدات كرة اليد، عقب الفوز على الأهلي.