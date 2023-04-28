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أعرب رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، عن قلقه البالغ إزاء تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الجمعة، عن القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة أنوتشا بوراباتشيسري قوله "إن رئيس الوزراء حث الفئات الأكثر عرضة للإصابة على الحصول على جرعة معززة من اللقاح المضاد للفيروس التاجي".

وأضاف أوتشا أن رئيس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع فيما يتعلق بجائحة "كورونا"، وأمر وزارة الصحة بتقييم الوضع بشكل مستمر.. مشيرا إلى أن بيانات إدارة مكافحة الأمراض أظهرت ارتفاعا في عدد حالات الإصابة أثناء وبعد موسم الأعياد خلال الفترة من 9 وحتى 15 أبريل الجاري.

وتنتشر الإصابة في المدن الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية مثل بانكوك وفوكيت وتشيانج ماي وتشونبوري، وتنتقل بين العائلات والتجمعات الكبيرة.