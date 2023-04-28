أكد المايسترو نادر العباسي قائد أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، أنه كان منبهرًا بشكل كبير خلال مشاركته بقيادة أوركسترا الحفل الذي أقيم بالمتحف الكبير.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث العرب من مصر»، تقديم الإعلامية درية شرف الدين، والمذاع على القناة «الأولى»، مساء الخميس، أنه كان سعيدًا باختيار لأول حفل للجمهور بالمتحف المصري، موضحًا أنه إقبال الجمهور على الحفل ووجوده داخل الآثار وضعه في مسؤولية كبيرة.

ولفت إلى أن حفل موكب المومياوات استطاع أن يصل إلى المواطن المصري البسيط، رغم استخدام اللغة المصرية القديمة، وأحدثت انفعال داخل الجمهور تجاه الموسيقى، والذي شارك في إحيائه.

وعقب: «موسيقى حفل المومياوات كانت صعبة جدًا، لكن صدق الأداء والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة كانه ليها تأثير كبير، وصحت عندهم حاجة كانت نايمة من سنين»-بحسب وصفه.

يذكر أن المايسترو نادر العباسي، قاد أوركسترا حفل موكب المومياوات، في عام 2021، كما تم اختياره لإحياء احتفالية المتحف الكبير في شهر يناير الماضي بمشاركة السبرانو فاطمة سعيد.

يشار إلى أنه تم افتتاح المتحف الكبير بشكل جزئي لاستقبال الزيارات الجماعية ولكن بعدد محدود، وزيارة بعض أقسام المتحف منها ميدان المسلة المعلقة، والصالة الرئيسية ومتحف الأطفال والحدائق والمقاهي، والمطاعم.