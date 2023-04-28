سفير روسيا بالأمم المتحدة يدين تصعيد الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ بداية العام

أدان المبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم /الخميس/، تصعيد الهجمات الإسرائيلية على سوريا منذ بداية عام 2023 وعدم رد فعل قيادة الأمم المتحدة على هذه الهجمات.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نيبينزيا قوله: "نحن قلقون من تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية، فمنذ بداية العام الجاري، تم تنفيذ أكثر من 10 من هذه الهجمات، نتج عنها خروج مطار حلب الدولي، الذي يستخدم لإيصال معونات إنسانية لضحايا زلزال مدمر عن الخدمة مرتين، ومثل هذه الأعمال العسكرية التي تنتهك سيادة سوريا والدول العربية المجاورة، فضلا عن عدم وجود أي رد فعل من القيادة الأممية، تثير بالغ الأسف والاستنكار".

وتابع المبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن إمكانات آلية المساعدة السورية عبر الحدود قد استنزفت منذ فترة طويلة، ويتم استخدامها الآن لأهداف لا علاقة لها بالمساعدات الإنسانية.

وأضاف: "يبدو أن أذونات استخدام نقطتي تفتيش إضافيتين لمدة ثلاثة أشهر، صادرة عن دمشق، قد قللت بحكم الأمر الواقع من حماس الأمم المتحدة لإلغاء حظر عمليات التسليم عبر خط الاتصال".

وقال "إذا استمر زملاؤنا الغربيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التظاهر بعدم حدوث شيء، واستمروا في تجاهل حقيقة أن قرارات مجلس الأمن الدولي تتعرض للتخريب من قبل /الجماعات/، المعلنة على أنها إرهابية على المستوى الدولي، فسوف نستخلص استنتاجات من هذا الوضع عندما نفكر في سياق التمديد المقبل للآلية عبر الحدود، المقرر تنفيذه في يوليو. لقد استنزفت إمكاناتها منذ فترة طويلة وتخدم حاليا أهدافا مختلفة، بعيدة كل البعد عن /المساعدات/ الإنسانية ".