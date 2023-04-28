روسيا تُبقي على سعر الفائدة

أعلن بنك روسيا المركزي، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير لكنه لم يستبعد إمكانية زيادته في المستقبل في ظل الارتفاع التدريجي للتضخم.



وأبقى مجلس مديري البنك برئاسة إيلفيرا نابيولينا محافظ البنك على سعر الفائدة عند مستوى 5ر7% كما كان متوقعا.



ورأى أعضاء المجلس المعنيين بإدارة السياسة النقدية، أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم بسيط مع تراجع توقعات التضخم، رغم أنها مازالت مرتفعة.



في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الروسي خلال الربع الأول من العام الحالي نموا أعلى من توقعات البنك المركزي المنشورة في فبراير الماضي، بفضل تحسن الطلب المحلي والإصلاحات الاقتصادية، بحسب بيان البنك، الذي حذر من أن زيادة الإنفاق العام وتدهور أوضاع التجارة الخارجية لروسيا مع موقف سوق العمل تمثل مخاطر قد تدفع التضخم للارتفاع في المستقبل.



يذكر أن الاجتماع المقبل لمراجعة السياسة النقدية سيعقد في يونيو المقبل.



في الوقت نفسه رفع البنك المركزي من سقف توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام الحالي حيث يتوقع نمو الاقتصاد بما بين 5ر0% و2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت التوقعات السابقة تتراوح بين الانكماش بمعدل 1% والنمو بمعدل 1% بعد انكماش الاقتصاد في العام الماضي بمعدل 1ر2%.



وقال البنك في بيان رسمي إن توقعاته للنمو في العامين المقبلين مازالت كما هي.



وأضاف البنك: "مع الأخذ في الاعتبار البيانات الجديدة حول ديناميكيات النشاط الاقتصادي، وإعادة الهيكلة المستمرة للاقتصاد الروسي، ووفق السيناريو الأساسي، يتوقع بنك روسيا نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بما يتراوح بين 5ر0% و5ر2% سنويا.