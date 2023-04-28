إصابة 10 أشخاص في انقلاب 3 سيارات ملاكي في حوادث متفرقة بالمنيا

شهدت طرق محافظة المنيا الصحراويين والزراعي، 3 حوادث انقلاب لسيارات، ما تسبب في إصابة 10 أشخاص.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق البويطي، المتفرع من الصحراوي الغربي أمام الوحدة المحلية بصندفا، مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة كل من: فاروق أحمد فاروق، 21 عاما، أحمد محمد، 40 عاما، محمد أحمد 38 عاما، حسن أحمد 48 عاما، شقيقه رمضان 40 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز بني مزار، وتم تقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية البرجاية في مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كلا من: محمد أحمد 30 عاما، مهندس، كيرلس كمال 30 عاما، مهندس، ويقيمان بمدينة المنيا.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم: رأفت محمد 77 عاما، بالمعاش، عز حامد 40 عاما، ونجله أدهم 10 سنوات، ويقيمون في حلوان بمحافظة القاهرة.