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كشف وليد المهيدب المتحدث الرسمي لنادي النصر السعودي، حقيقة التصريحات المنسوبة إلى مسلي آل معمر رئيس النادي، والتي يهاجم فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا تصريحات منسوبة لـ رئيس نادي النصر السعودي، يقول أنه تعرض للخداع في صفقة النجم البرتغالي رونالدو.

وقال المهيدب في تصريحات تليفزيونية: «التصريحات التي خرجت في الصحافة الإسبانية، من مصدر على موقع Arabia News 50 زائفة وغير صحيحة، شكلا ومضمونا».

وأضاف: «رئيس نادي النصر لم يجر مقابلات صحفية مؤخرًا، ولا يوجد موقع سعودي يدعى Arabia News 50، وهو المصدر الذي اعتمدت عليه وسائل إعلام لنقل الخبر».

وتابع: «يبدو أن صحيفة ما انتزعت التصريح من نكتة، واعتقدت أنه حقيقي».

وأتم: «رونالدو لديه عقد لمدة عامين ونصف، وهو يشعر بالسعادة هنا في النصر، والنادي فخور وسعيد بضمه».