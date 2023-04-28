ديمبلي يعود لبرشلونة بعد غياب 90 يوما

تلقى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، دفعة قوية خلال المباريات المتبقية لفريقه في بطولة الدوري الإسباني.

يستصيف برشلونة نظيره ريال بيتيس، غدًا السبت، ضمن الجولة 32 من الليجا، على ملعب الكامب نو. وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن عثمان ديمبلي نجم برشلونة، عاد لقائمة فريقه بعد غياب طويل، بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

ويغيب المهاجم الفرنسي عن المشاركة مع البارسا منذ إصابته في مباراة جيرونا بالجولة 19 بالليجا، يوم 28 يناير الماضي.

وسيعود ديمبلي للظهور مع الفريق الكتالوني بعد غياب 90 يوماً، بعدما تأثر الفريق بغيابه وحقق 10 انتصارات وتلقى 4 هزائم، وحقق 3 تعادلات.

في المقابل مع مشاركة عثمان مع برشلونة، حقق الفريق 20 فوزًا ، وتعرض لـ4 خسائر و4 تعادلات.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 49 نقطة.