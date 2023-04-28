صحة مطروح:4 حالات خطرة تحت العناية المركزة في حادث سيارة عمال الحمام

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان،إنه تم التعامل مع جميع الحالات المصابة فى حادث انقلاب سيارة عمال بمدينة الحمام صباح الجمعة وتقديم الإسعافات العاجلة فى حينه.

وأضاف أن 4 حالات مصابة فى حالة خطيرة تم حجزهم بمستشفى الحمام المركزي، في العناية المركزة.

فيما أكدت مصادر، أن آسر المتوفين والمصابين لم يتلقوا أية إعانات عاجلة من مديرية التضامن الاجتماعى، كذلك لم يتم أي تحرك رسمى من المحافظة بهذا الصدد.

كانت مدينة الحمام شهدت حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم شقيقان لقوا مصرعهم، وإصابة 12 أخرين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أن مستشفى الحمام المركزى استقبل كل من محمد جلال حامد 35 سنة، وشقيقة حمدي جلال حامد 40 سنة، وأشرف فتحى الأمور 53 سنة، محمد شعبان جلال 30 سنة، جثث هامدة، وكل من فرج عباده توفيق، ممدوح عبده حلاقة، ناجى توفيق محمود، عبد الرحمن محمد محمد، مصطفى عبدالله إبراهيم، عبد الله عادل على، نور فهدى فرج، مؤمن خيري محمد، محمد رجب مصطفى، خميس محمود محمد، فهدى فرج عامر، فارس أحمد مبروك، مصابين بسحجات، جروح قطعية، كسور، ردود كدمات، نزيف فى المخ وجميعهم مقيمين بقري البنجر بجنوب الحمام.

وكان العمال في طريقهم إلى العمل قبل أن تنقلب بهم السيارة.

وأكد أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيا فى مكان الحادث ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطواريء والاستقبال بمستشفى الحمام المركزى، والتحفظ على جثث الضحايا تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.